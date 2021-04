Resistere | il nuovo singolo di Dodi Battaglia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Da oggi, 16 aprile, si può ascoltare in radio e in digitale “” ildi. Il brano anticipa l’uscita delalbum di inediti “Inno alla musica” previsto per il 14 maggio 2021. Di cosa parla il”?descrive il suobrano così: “è l’imperativo che ci guida, soprattutto in questo periodo così difficile. Vuole essere uno sprone positivo a tenere duro”. Da oggi, 16 aprile 2021, è online anche il video del brano, diretto da Domenico Fuggiano e Nicolò Novali e girato nello splendido borgo di Civita di Bagnoregio, candidato a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità ...

"Civita è un posto straordinario e profondamente significativo". Bagnoregio - Dodi Battaglia racconta il borgo dove ha girato il video del nuovo brano in uscita oggi ...Uscito in queste ore il video del singolo 'Resistere' che il chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia ha scelto di girare interamente a Civita di Bagnoregio. Alla fine del girato i ringraziamenti al Comune ...