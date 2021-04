Resident Evil Village: nuovo story trailer dallo showcase (Di venerdì 16 aprile 2021) A distanza di poche ore dal gameplay trailer rilasciato da Game Informer, ecco direttamente dal Resident Evil showcase un nuovo assaggio dell’attesissimo Resident Evil Village.Stavolta, il trailer ci porta principalmente un focus su trama e personaggi, ma non mancano sprazzi di gameplay. Andiamo ad analizzare meglio! Tra Lady Dimitrescu e la misteriosa Madre Miranda, focus sui villain del gioco Lady Dimitrescu in compagnia delle sue figlie nel nuovo trailer del gioco. Credits: Game LegendsRituali in onore di Madre Miranda, la probabile e misteriosa vera antagonista del gioco, mai apparsa nei trailer. Il povero Ethan Winters, protagonista in Resident ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) A distanza di poche ore dal gameplayrilasciato da Game Informer, ecco direttamente dalunassaggio dell’attesissimo.Stavolta, ilci porta principalmente un focus su trama e personaggi, ma non mancano sprazzi di gameplay. Andiamo ad analizzare meglio! Tra Lady Dimitrescu e la misteriosa Madre Miranda, focus sui villain del gioco Lady Dimitrescu in compagnia delle sue figlie neldel gioco. Credits: Game LegendsRituali in onore di Madre Miranda, la probabile e misteriosa vera antagonista del gioco, mai apparsa nei. Il povero Ethan Winters, protagonista in...

Advertising

SeriesDesperate : Ecco un rimo sguardo a #ResidentEvilInfiniteDarkness - MouseGaming6 : Domenica sera live speciale: proviamo per mezz’ora la demo di Resident Evil Village! Orario da conferma ma sarà tr… - GQitalia : #REVillage #ResidentEvilVillage Il 2 maggio arriverà l'accesso alla demo per tutti per un totale di 60 minuti di gi… - ItaliaPes : Resident Evil Village: Demo e poi gioco completo in arrivo! Prenota subito la Steelbook Edition esclusiva di Amazon… - italiatopgames : Resident Evil Village: Demo e poi gioco completo in arrivo! Prenota subito la Steelbook Edition esclusiva di Amazon… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil: Infinite Darkness, l'anime di Netflix si mostra in un trailer Questo luglio, in tempo per il 25° anniversario, Netflix ci porterà nel mondo di Resident Evil con Infinite Darkness , anime in computer grafica basato sul longevo e popolarissimo videogame survival horror creato da Capcom. In attesa di conoscere la data esatta di debutto dei ...

Resident Evil: Infinite Darkness, primo trailer per la serie animata Netflix Netflix ha diffuso il primo trailer della serie in animazione Resident Evil: Infinite Darkness , dedicata ai personaggi dello show. I pilastri della serie Leon S. Kennedy e Claire Redfield possono essere visti nel primo emozionante video realizzato in CG. La ...

Resident Evil: Netflix avvia la produzione di alcune serie TV Netflix ha deciso di investire su ben due produzioni per la saga di Resident Evil. Un film d'animazione e una serie TV. Ecco i dettagli ...

Resident Evil Village: le date delle demo, spiegate bene Facciamo il punto sulle date delle demo di Resident Evil Village?, fissando tutti gli appuntamenti con i contenuti che potremo provare prima del lancio del 7 maggio.

Questo luglio, in tempo per il 25° anniversario, Netflix ci porterà nel mondo dicon Infinite Darkness , anime in computer grafica basato sul longevo e popolarissimo videogame survival horror creato da Capcom. In attesa di conoscere la data esatta di debutto dei ...Netflix ha diffuso il primo trailer della serie in animazione: Infinite Darkness , dedicata ai personaggi dello show. I pilastri della serie Leon S. Kennedy e Claire Redfield possono essere visti nel primo emozionante video realizzato in CG. La ...Netflix ha deciso di investire su ben due produzioni per la saga di Resident Evil. Un film d'animazione e una serie TV. Ecco i dettagli ...Facciamo il punto sulle date delle demo di Resident Evil Village?, fissando tutti gli appuntamenti con i contenuti che potremo provare prima del lancio del 7 maggio.