Resident Evil Village: Nuovi dettagli dallo Showcase (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel corso della notte (ora italiana) si è tenuto un nuovo Resident Evil Showcase, evento durante il quale Capcom ha annunciato importanti novità per Village e non solo. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Tutti i dettagli dal Resident Evil Showcase L’evento si è aperto naturalmente con Village, il quale è tornato a mostrarsi con un nuovo Trailer, che vede Ethan Winters rapito e alla ricerca di sua figlia Rosemary. Il protagonista nel corso dell’avventura dovrà fronteggiare nemici di vario tipo devoti a Madre Miranda, esplorando sia un villaggio che il castello di Lady Dimitrescu. Nel Video che segue potete vedere Nuovi nemici, ambientazioni e personaggi che incontrerete lungo il ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 16 aprile 2021) Nel corso della notte (ora italiana) si è tenuto un nuovo, evento durante il quale Capcom ha annunciato importanti novità pere non solo. A seguire vi riportiamo tutti i. Tutti idalL’evento si è aperto naturalmente con, il quale è tornato a mostrarsi con un nuovo Trailer, che vede Ethan Winters rapito e alla ricerca di sua figlia Rosemary. Il protagonista nel corso dell’avventura dovrà fronteggiare nemici di vario tipo devoti a Madre Miranda, esplorando sia un villaggio che il castello di Lady Dimitrescu. Nel Video che segue potete vederenemici, ambientazioni e personaggi che incontrerete lungo il ...

