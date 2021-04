«Resident Evil» tra serie tv e film Netflix | ma anche produzioni più classiche

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 aprile 2021)compie 25 anni nel 2021 e infatti la Capcom è pronta a festeggiare l’anniversario della saga cult di videogame con un nuovo titolo.Village sarà disponibile dal 7 maggio, ma non è la sola novità dell’anno., infatti, è diventato un vero e proprio franchise che ha conquistato il cinema, con sei(quattro dei quali diretti da Paul WS Anderson) arrivati al cinema fra il 2002, anno debutto della prima pellicola, e il 2016, anno di uscita di: The Final Chapter, ultimo capitolo. Poi, più niente (al cinema). Quale occasione migliore se non il venticinquesimo anniversario del videogioco e l’uscita di un nuovo titolo, per rilanciare la sagain versione ...