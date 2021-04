Repubblica: il Napoli vuole trattenere Meret (Di venerdì 16 aprile 2021) La Repubblica scrive del valzer dei portieri che avverrà in vista della prossima stagione di Serie A. Con Donnarumma alla Juve, il Milan si volgerà al francese Maignan, mentre Buffon può finire all’Atalanta per giocare una Champions da protagonista. La Roma, invece segue Musso. Il club giallorosso si era informato anche per Meret, il portiere del Napoli, ma il club di De Laurentiis vuole trattenerlo. “La Roma si era informata su Meret, ma il Napoli è orientato a trattenere il portiere pagato 25 milioni più bonus nell’estate 2018”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Lascrive del valzer dei portieri che avverrà in vista della prossima stagione di Serie A. Con Donnarumma alla Juve, il Milan si volgerà al francese Maignan, mentre Buffon può finire all’Atalanta per giocare una Champions da protagonista. La Roma, invece segue Musso. Il club giallorosso si era informato anche per, il portiere del, ma il club di De Laurentiistrattenerlo. “La Roma si era informata su, ma ilè orientato ail portiere pagato 25 milioni più bonus nell’estate 2018”. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Vaccini, parte la campagna in azienda: immunizzati anche i familiari Tre siti Enel in Campania: Avellino, Napoli, Salerno. Enel ha già allertato 90 sedi in tutta Italia e 39 sono già pronte: a disposizione delle Asl ora, poi per i 30 mila dipendenti. E ancora, nell'...

Tra M5s e il Pd c'è un abisso ...in cui il Pds esultò a ogni tintinnar di manette proveniente dalla procura della Repubblica di ... Palmiro Togliatti riteneva cruciali le Federazioni di Torino, di Roma e di Napoli. Ma i bei tempi non ...

Napoli, l'ospedale Cardarelli invaso dalle barelle I sindacati: "Via i vertici sanitari". Polemiche dopo la decisione di mettere pazienti Covid con bassa carica virale vicino a malati non infetti ...

Pozzuoli, la protesta dei centri psichiatrici Protesta dei pazienti e degli operatori dei centri psichiatrici a Pozzuoli. L'Asl Napoli 2 sta tagliando il servizio delle strutture Iside, Osiride e Dedalo. Novanta pazienti rimarranno senza assisten ...

