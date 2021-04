Report vaccini: un italiano su 6 ha ricevuto almeno una dose. Nell’ultima settimana 290mila iniezioni al giorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono poco più di 10 milioni (10.025.605 per l’esattezza) gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, circa uno su sei. Quelli che hanno ricevuto le due dosi, invece, sono 4.234.230. È questo il dato più importante contenuto nel Report settimanale del governo in merito alla campagna vaccinale. Per quanto riguarda le fasce d’età, invece, gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid sono 3.451.064, ovvero il 76,09% del totale. Gli immunizzati con entrambe le dosi sono invece 2.049.685, pari al 45,19%. Gli over 80 ancora in attesa della prima dose sono 1.084.489, il 23,91%. Dei 6.036.397 italiani che rientrano nella fascia d’età 70-79 anni, il 30,14% (1.819.181 persone) ha ricevuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono poco più di 10 milioni (10.025.605 per l’esattezza) gli italiani che hannounadi vaccino, circa uno su sei. Quelli che hannole due dosi, invece, sono 4.234.230. È questo il dato più importante contenuto nelle del governo in merito alla campagna vaccinale. Per quanto riguarda le fasce d’età, invece, gli over 80 che hannola primadi vaccino anti Covid sono 3.451.064, ovvero il 76,09% del totale. Gli immunizzati con entrambe le dosi sono invece 2.049.685, pari al 45,19%. Gli over 80 ancora in attesa della primasono 1.084.489, il 23,91%. Dei 6.036.397 italiani che rientrano nella fascia d’età 70-79 anni, il 30,14% (1.819.181 persone) hala ...

