Regioni, oggi i nuovi colori: Campania verso l'arancione. Il calendario delle riaperture da maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Un venerdì importante sul fronte della lotta a Covid, questo di oggi 16 aprile. C'è attesa per la riunione del Cts e la cabina di regia. Saranno indicati i dati del monitoraggio settimanale in base ai quali le Regioni avranno nuovi colori dalla prossima settimana. Ma soprattutto dovrebbe cominciare a concretizzarsi la road map delle riaperture di bar, ristoranti, locali, teatri, cinema, piscine e palestre. Wekend del 1 maggio: non si esclude che l'Italia possa tornare in "rosso" come a Pasqua. Cambio di colore La Campania passa in zona arancione. Puglia, Sardegna e Valle D'Aosta restano in rosso. È questa l'indicazione che la cabina di regia dovrebbe dare al ministro della Salute Roberto Speranza. Lo anticipa il Corriere della Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Regioni oggi Olio Extravergine d'Oliva: Slow Food indica i migliori d'Italia Tra le aziende si registra, in molte regioni, una crescita dei giovani imprenditori, insieme a un ... Consigli di acquisto e visita oggi sono ancora più importanti. Un modo per stare vicino a produttori ...

Ristoranti, palestre, cinema, ecco la proposta delle Regioni La Conferenza delle Regioni hanno messo a punto le nuove linee guida da sottoporre al governo, nell'incontro previsto per oggi. Si guarda al mese di maggio, quando le regioni che avranno i numeri per ...

FEDRIGA: REGIONI PRONTE “La riserva di dosi nelle Regioni è ormai attorno al 10%, una percentuale appena sufficiente a garantire le vaccinazioni in caso di ritardo delle forniture. Potremmo tranquillamente garantire 500míla ...

Decreto maggio: stop coprifuoco e sì agli spostamenti fra Regioni, partite a carte nei bar? Da maggio però arriveranno le vere riaperture anche se governo e Regioni dovranno trattare sulle regole per la ripartenza. Il ministro Franceschini ha chiesto al Cts di ampliare, in zona gialla, il nu ...

