Regioni, oggi i colori: ancora rosse Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta, Lombardia arancione (ci spera la Campania) (Di venerdì 16 aprile 2021) Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta rimangono in zona rossa. La Campania passa in arancione. Nel pomeriggio il ministro della Salute firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì Leggi su corriere (Di venerdì 16 aprile 2021)rimangono in zona rossa. Lapassa in. Nel pomeriggio il ministro della Salute firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì

Ultime Notizie dalla rete : Regioni oggi Covid, bozza monitoraggio Iss: Rt nazionale scende a 0,85 Resta alto il numero di Regioni/PPAA con un tasso di occupazione in intensiva e aree mediche sopra soglia (14 contro le 15 della settimana precedente).

Coronavirus, Campania verso l'arancione: tre Regioni restano rosse | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. La nostra ...sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute che sarà diffuso oggi.

Colori Regioni, nuova ordinanza oggi: Emilia Romagna verso la conferma dell'arancione (ma i numeri sono da zona gialla) Ma in virtù del decreto del governo Draghi che ha sospeso la zona gialla tutte queste regioni dovranno in ogni caso attendere, e sperare che i loro numeri non peggiorino successivamente, per entrare n ...

Ordinanza di Speranza del 16 aprile: le regioni che possono cambiare colore Come sempre ogni venerdì oggi l’Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale. Ed è già noto il più importante dei 21 parametri, l’indice di trasmissibilità ...

