Reggina-Reggiana | la conferenza stampa degli allenatori

In vista di Reggina-Reggiana hanno parlato i due tecnici Massimiliano Alvini e Marco Baroni. La gara è prevista sabato 17 aprile alle ore 14 al Granillo di Reggio Calabria. Ecco le parole degli allenatori. Reggina-Reggiana, cosa hanno detto Baroni e Alvini? Le parole di Alvini Sulla fiducia della società "La mia posizione è fortemente allineata a quella della Società. In questo momento il nostro focus è totalmente sulla partita di domani, sarà la dirigenza a muoversi di conseguenza. È auspicabile che tutte le squadre arrivino a disputare gli ultimi turni con lo stesso numero di gare giocate alle spalle". Sugli infortuni "Noi pensiamo solo a scendere in campo e a cercare di miglioraci, sempre. La nostra attenzione deve essere sempre sul miglioramento che possiamo ...

