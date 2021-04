Reddito di emergenza: le istruzioni dell'Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivano le istruzioni dettagliate dell'Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza : l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivano ledettagliatesulla richiesta deldi: l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento ...

Cifa - Confsal: è momento per riforma organica del lavoro. I lavoratori hanno bisogno di misure di emergenza, di sostegno al reddito oltre che di formazione e di una regolamentazione del lavoro a distanza. Il 60% di chi fa lavoro a distanza, come risulta ...

Bomba Irpef: Draghi strangola la partita IVA con le aliquote La notizia che arriva dai corridoi del Ministero dell'Economia preoccupa i titolari di partita Iva: Mario Draghi prepara una revisione dell'Irpef.

