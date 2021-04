Recovery | Gentiloni | Italia lavora duramente | fiduciosi in buon piano

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'è tra i paesi "che stannondo" per preparare la versione finale delnazionale di ripresa e resilienza, "ovviamente il fatto che abbia avuto un cambio di governo nel ...

Advertising

eunewsit : . @PaoloGentiloni : 'Vogliamo prefinanziare il 13% del recovery fund per l'estate, ma è difficile' - emz__8 : @GP_ArieteRosso -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gentiloni

... ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo. E "con il coinvolgimento del presidente del Consiglio, Mario Draghi e del ministro dell'Economia" Daniele Franco "siamo piuttosto ...ha ricordato che il cambio di governo in Italia ha rallentato per un po' il lavoro sulplan, ma ora assicura che "procede alla massima velocità con la supervisione di Draghi e il ...La Commissione Ue si aspetta di ricevere la maggior parte dei piani di rilancio "nelle prossime due, tre settimane", tra cui quello italiano, visto che "l'Italia è tra i Paesi che lavorano duro per pr ...Il nuovo scostamento da 40 miliardi che il governo si appresta a chiedere con il Def porta il conto da inizio pandemia a 497 miliardi: quasi due volte e mezzo i soldi destinati al nostro Paese con il ...