Recovery: Draghi, ‘semplificare norme per investimenti’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) – “La condizione necessaria è che le norme per gli investimenti siano semplificate, questo vale per il Pnnr e per il Fondo di accompagnamento”. Lo ha detto il premier Mario Draghi. “Il Pnnr è fatto di 191,5 mld, 69 a fondo perduto e 122 di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, più 30mld di fondo di accompagnamento al Pnnr per quegli investimenti che non sarebbero potuti stare nel Pnnr ma che saranno spesi con la stessa velocità, non e un canale di seria B ma di serie A”, ha spiegato il premier. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr (Adnkronos) – “La condizione necessaria è che leper gli investimenti siano semplificate, questo vale per il Pnnr e per il Fondo di accompagnamento”. Lo ha detto il premier Mario. “Il Pnnr è fatto di 191,5 mld, 69 a fondo perduto e 122 di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, più 30mld di fondo di accompagnamento al Pnnr per quegli investimenti che non sarebbero potuti stare nel Pnnr ma che saranno spesi con la stessa velocità, non e un canale di seria B ma di serie A”, ha spiegato il premier. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : IL RECOVERY IN BIANCO DI DRAGHI Di ufficiale, a due settimane dalla consegna del Piano nazionale di ripresa e resi… - fattoquotidiano : Recovery plan, Draghi vede la delegazione M5s. Crimi: “Abbiamo chiesto proroga del Superbonus al 2023” - ilriformista : Il premier accentra su di sé le decisioni sui due dossier chiave: gestione della pandemia e del Recovery (di… - Yogaolic : @fattoquotidiano E x fortuna che draghi usa la scusa del sud in mano alle mafie x limitare i fondi del recovery al meridione ?????? - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: IL RECOVERY IN BIANCO DI DRAGHI Di ufficiale, a due settimane dalla consegna del Piano nazionale di ripresa e resilie… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi CONFERENZA STAMPA DRAGHI DIRETTA VIDEO/ "Riaperture? Anche scuole. Rischio ragionato" Proprio il piano nazionale sul Recovery Fund sarà tema importante dell'odierna conferenza stampa, ... di questo e di molto altro parlerà Draghi nel nuovo punto stampa da Palazzo Chigi, con sicure ...

Riaperture, Draghi: 'Spostamenti tra regioni di colori diversi con un pass' ...Def e lo scostamento si fa "una scommessa sul debito buono" ha continuato il premier Mario Draghi. ... Sul Recovery ha detto: Il Pnrr fatto di 191,5 miliardi circa, di cui 69 a fondo perduto, 122 ...

DIRETTA Draghi, zone gialle dal 26 aprile: "Ci prendiamo un rischio ragionato" Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio ...

Pnrr (Recovery Plan), che cos’è e a che punto siamo Il 15 aprile Mario Draghi ha cominciato a incontrare le delegazioni dei partiti rappresentati in Parlamento per ascoltare le loro osservazioni sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, not ...

Proprio il piano nazionale sulFund sarà tema importante dell'odierna conferenza stampa, ... di questo e di molto altro parlerànel nuovo punto stampa da Palazzo Chigi, con sicure ......Def e lo scostamento si fa "una scommessa sul debito buono" ha continuato il premier Mario. ... Sulha detto: Il Pnrr fatto di 191,5 miliardi circa, di cui 69 a fondo perduto, 122 ...Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio ...Il 15 aprile Mario Draghi ha cominciato a incontrare le delegazioni dei partiti rappresentati in Parlamento per ascoltare le loro osservazioni sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, not ...