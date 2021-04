Ratzinger compie 94 anni: la forza di un Papa che difende i valori senza mai cedere di un millimetro (Di venerdì 16 aprile 2021) Papa Ratzinger taglia il traguardo dei 94 anni. «Un mondo privo di Dio è un mondo nel quale prevalgono l’arbitrio e l’oppressione, lo spargimento di sangue e l’ingiustizia, i poteri e gli interessi di parte. Se Dio viene tollerato solo come fatto privato». Lo ha ripetuto spesso Benedetto XVI. «Se viene espulso dalla vita pubblica, la società smarrisce la bussola della misericordia e dell’amore verso il prossimo». E inoltre ai nostri giorni l’uomo è tentato «di usurpare il dono della creazione», di sottrarlo dalle mani di Dio per servire egoisticamente solo i propri fini. «Vogliamo possedere il mondo e la nostra stessa vita in modo illimitato», ammoniva il Pontefice. «Dio ci è d’intralcio. O si fa di Lui una semplice frase devota o Egli viene negato del tutto, bandito dalla vita pubblica, così da perdere ogni significato». Questo è uno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021)taglia il traguardo dei 94. «Un mondo privo di Dio è un mondo nel quale prevalgono l’arbitrio e l’oppressione, lo spargimento di sangue e l’ingiustizia, i poteri e gli interessi di parte. Se Dio viene tollerato solo come fatto privato». Lo ha ripetuto spesso Benedetto XVI. «Se viene espulso dalla vita pubblica, la società smarrisce la bussola della misericordia e dell’amore verso il prossimo». E inoltre ai nostri giorni l’uomo è tentato «di usurpare il dono della creazione», di sottrarlo dalle mani di Dio per servire egoisticamente solo i propri fini. «Vogliamo possedere il mondo e la nostra stessa vita in modo illimitato», ammoniva il Pontefice. «Dio ci è d’intralcio. O si fa di Lui una semplice frase devota o Egli viene negato del tutto, bandito dalla vita pubblica, così da perdere ogni significato». Questo è uno ...

