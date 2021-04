Rapina Smalling, Paola Ferrari: “Abitavo in quella casa e ho subito la stessa cosa” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Turbata dalla Rapina con sequestro subita da Smalling nella stessa casa dove sono stata Rapinata io”. Queste le parole della giornalista Paola Ferrari sul suo profilo Twitter. La donna ha raccontato di aver abitato nella stessa casa di Chris Smalling e di aver subito una Rapina simile. “Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili. Perchè dopo due anni questa la storia si ripete?”, ha concluso. turbata dalla Rapina con sequestro subita da Smalling Nella stessa casa dove sono stata Rapinata.Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili.Perché dopo due anni ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Turbata dallacon sequestro subita danelladove sono statata io”. Queste le parole della giornalistasul suo profilo Twitter. La donna ha raccontato di aver abitato nelladi Chrise di averunasimile. “Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili. Perchè dopo due anni questa la storia si ripete?”, ha concluso. turbata dallacon sequestro subita daNelladove sono statata.Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili.Perché dopo due anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Smalling Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 15:10 ...2000 24V figura anche una ddl delega per riforma fiscale è una seconda delega per riforma giustizia tributaria l'ultima notizia in chiusura rapina Allenin casa del giocatore della Roma Chris smalling ...

Trigoria, gli infortunati si allenano nonostante il giorno libero. Assente Smalling Assente giustificato Chris Smalling , dopo la rapina subita in mattinata .

Paola Ferrari su Twitter: rapina a Smalling è nella stessa casa dove ho subito il furto del 2018 La rapina subita dal calciatore Chris Smalling durante la scorsa notte, è avvenuta nella medesima abitazione di Roma in cui, pochi anni fa, ha subito un furto la giornalista Paol ...

Roma, Fonseca guarda al presente: caccia alla finale di Danzica e il recupero di tre big Mentre l’entusiasmo dilaga sulle pagine social romaniste, Paulo Fonseca si gode l’accesso in semifinale di Europa League dopo una stagione che lo ha messo a dura prova. Oggi ha ...

