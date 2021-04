Ranking Uefa | la Roma orgoglio italiano | il club italiano recupera posizioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laè l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa, la squadra di Fonseca ha staccato il pass per la semifinale di Europa League e si candida ad essere un’assoluta protagonista con la possibilità di raggiungere la finale. Il doppio scontro con il Manchester United non si preannuncia dei più facili, ma lo stesso Milan ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i Red Devils. Il rendimento in Champions League di Atalanta e Lazio è stato comunque positivo nonostante l’eliminazione in Champions ma contro squadre del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, discorso opposto per Inter e Juventus che sono uscite rispettivamente alla fase a gironi e agli ottavi contro il Porto. IlFoto di Alessandro Di Marco / AnsaIlè sempre un argomento di grande interesse per gli ...