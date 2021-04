Ranieri: “Settimana prossima mi vedrò col presidente. Costruzione dal basso? Ci stiamo europeizzando” (Di venerdì 16 aprile 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni, iniziando dal chiarire la situazione legata al suo futuro: “Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione, sul contratto, su tutto. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene io, sta bene la mia famiglia, sto con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. Detto questo, so che la prossima Settimana mi vedrò con il presidente proprio per discutere di questa faccenda, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, possibilmente finire bene questa campagna. Dobbiamo dare il massimo, ripercorrendo quanto fatto all’andata”. Sul Verona: “Il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni, iniziando dal chiarire la situazione legata al suo futuro: “Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione, sul contratto, su tutto. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene io, sta bene la mia famiglia, sto con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. Detto questo, so che lamicon ilproprio per discutere di questa faccenda, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, possibilmente finire bene questa campagna. Dobbiamo dare il massimo, ripercorrendo quanto fatto all’andata”. Sul Verona: “Il ...

