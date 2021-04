Raiola in sede, il rinnovo può arrivare anche oggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo del contratto con il Milan, la firma potrebbe arrivare già in giornata. Secondo quanto racconta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Mino Raiola potrebbe essere in sede già oggi. È il momento giusto per la firma di Ibrahimovic, l’accordo è stato raggiunto da tempo. Ibra prolungherà di un anno la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic è vicino aldel contratto con il Milan, la firma potrebbegià in giornata. Secondo quanto racconta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Minopotrebbe essere ingià. È il momento giusto per la firma di Ibrahimovic, l’accordo è stato raggiunto da tempo. Ibra prolungherà di un anno la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Raiola atteso oggi in sede #Milan se riesce a liberarsi per tempo. Potrebbe essere il giorno della firma del rinno… - BrezzoLoris : @FabRavezzani Solo una cosa può fare per riprendersi i tifosi andare in sede firmare la proposta della società e dare il benservito a Raiola - franser_real : RT @capuanogio: #Raiola atteso oggi in sede #Milan se riesce a liberarsi per tempo. Potrebbe essere il giorno della firma del rinnovo di co… - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Milan, #Raiola atteso in sede: #Ibra può firmare, #Donnarumma... - MilanWorldForum : Milan: Raiola oggi in sede. E Ibra... Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola sede Milan, Raiola atteso in sede: Ibra può firmare, Donnarumma... Commenta per primo Mino Raiola è atteso nella sede del Milan. Già nella giornata di oggi, se riesce a liberarsi, per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per la prossima stagione con lo stesso ingaggio da ...

Calciomercato Juve: Raiola a Torino, per i bookies l'affare Donnarumma si può fare Uno scenario di mercato al quale, forti della visita di Mino Raiola alla sede bianconera, credono i bookmaker che hanno rivisto la quota su un passaggio dell'estremo difensore alla Juventus, scesa, ...

Milan, Raiola atteso in sede: Ibra può firmare, Donnarumma... Mino Raiola è atteso nella sede del Milan. Già nella giornata di oggi, se riesce a liberarsi, per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per l ...

Juve, Raiola a Torino: per i bookmaker l'affare Donnarumma si può fare CALCIOMERCATO JUVENTUS: RAIOLA A TORINO, PER I BOOKMAKER L'AFFARE DONNARUMMA SI PUÒ FARE ROMA - Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe lasciare ...

Commenta per primo Minoè atteso nelladel Milan. Già nella giornata di oggi, se riesce a liberarsi, per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per la prossima stagione con lo stesso ingaggio da ...Uno scenario di mercato al quale, forti della visita di Minoallabianconera, credono i bookmaker che hanno rivisto la quota su un passaggio dell'estremo difensore alla Juventus, scesa, ...Mino Raiola è atteso nella sede del Milan. Già nella giornata di oggi, se riesce a liberarsi, per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul rinnovo del contratto per l ...CALCIOMERCATO JUVENTUS: RAIOLA A TORINO, PER I BOOKMAKER L'AFFARE DONNARUMMA SI PUÒ FARE ROMA - Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe lasciare ...