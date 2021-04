Quando riaprono sale giochi, scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne le sale scommesse, sale giochi e slot in Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6 aprile con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DI DRAGHI Quando riaprono sale scommesse E slot? Quando riaprono sale ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

CCKKI : @barrymansixty1 @5Schiavone Ma quando mai? L'unica cosa ovviamente si cerca di evitare l'evitabile: nessuno vieta d… - stepidu : @Cloud_86 Buongiorno ?? Be’ quando riaprono le gabbie, sai che puoi sempre venire a trovarmi! ?? - EBamusement : @Unomattina Quando riaprono le sale bingo, slot e scommesse? Sicuramente non prima del 30 aprile, ovvero fino a qua… - infoitsalute : Quando riaprono le palestre dovremo seguire queste regole - OltreChiara : @loff2 @Apndp In uk riaprono perché le attività sono state economicamente supportate. Qui no. Inoltre, non esistono… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Il piano delle Regioni: dalle palestre agli spostamenti, prove di ripartenza. Ecco il calendario Quando ci si alza, la mascherina va sempre indossata correttamente e il menù dovrà essere ... Riaprono i buffet ma solo dove i piatti li fa il personale del locale e nei self service con confezioni ...

Dai ristoranti alle palestre: le linee guida delle Regioni per la ripartenza Quando ragioneremo sui protocolli dovremo avere un'attenzione rispetto a questa impostazione nuova ... con le precauzioni e le limitazioni necessarie, prima dell'11 giugno ' "Se riaprono gli stadi, ...

Mauro Berruto, l'allarme: «Sport maltrattato, così muore» Le Olimpiadi come occasione di ripartenza, ma anche i problemi dello sport italiano dopo oltre un anno di emergenza Covid-19. A parlarne è stato Mauro Berruto, ex ct dell'Italvolley ...

La priorità di Letta: riaprire l'Italia... agli immigrati Prima la battaglia per lo ius soli, poi l'assist all'Ong sagnola Open Arms: il segretario Pd dimentica gli italiani in ginocchio e sposa la crociata dei porti aperti ...

