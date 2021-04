QUANDO BASTAVA POCO PER ESSERE FELICI, STORIE DI VITA IN ABRUZZO: SANTINO STRIZZI (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ragazzo di un piccolo borgo, diventato Chef di successo, ricorda l’infanzia e la mamma QUANDO non c’era la lavatrice. Mamma Lucia e il “rito di lavare i panni al fiume”.C’era una volta. Il rito dei panni lavati al fiume e i ricordi del ragazzo abruzzese con tanti sogni, diventato poi un personaggio di primo piano nel mondo della buona cucina italiana. Protagonista SANTINO STRIZZI, vicepresidente dei Cuochi di Villa Santa Maria (Chieti), una VITA tra i fornelli di prestigiosi Grand Hotel anche di fama internazionale. Da QUANDO aveva 14 anni ha preso… per la gola migliaia di buongustai, inventando centinaia di ricette. In pensione con la qualifica di Food & Beverage Manager-vice direttore d’Hotel, oggi si definisce “un free-lance della cucina” e fa serate a tema, corsi di sculture vegetali e ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ragazzo di un piccolo borgo, diventato Chef di successo, ricorda l’infanzia e la mammanon c’era la lavatrice. Mamma Lucia e il “rito di lavare i panni al fiume”.C’era una volta. Il rito dei panni lavati al fiume e i ricordi del ragazzo abruzzese con tanti sogni, diventato poi un personaggio di primo piano nel mondo della buona cucina italiana. Protagonista, vicepresidente dei Cuochi di Villa Santa Maria (Chieti), unatra i fornelli di prestigiosi Grand Hotel anche di fama internazionale. Daaveva 14 anni ha preso… per la gola migliaia di buongustai, inventando centinaia di ricette. In pensione con la qualifica di Food & Beverage Manager-vice direttore d’Hotel, oggi si definisce “un free-lance della cucina” e fa serate a tema, corsi di sculture vegetali e ...

