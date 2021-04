Puglia | Sardegna e Valle D’Aosta rimangono in zona rossa Oggi i nuovi colori

Leggi su zon

(Di venerdì 16 aprile 2021) La Campania passa in arancione mentrerestano inil cambio di colore per le Regioni Nel pomeriggio il Ministro Speranza firmerà le ordinanze per il cambio di colore delle Regioni. La Campania passerà inarancione mentrerestano in. I cambi saranno in vigore da lunedì. Secondo i dati del monitoraggio nazionale i contagi sono in calo e l’Indice Rt è sceso a 0,85. L’ncidenza è di 182 casi ogni 100mila abitanti. Rimane esclusa lagialla, dal momento che le attuali norme la escludonom indipendentemente dai dati. Si può ...