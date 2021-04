Puglia: oggi si decide il nuovo colore della regione (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche oggi, come ogni venerdì da qualche mese a questa parte, si terrà la riunione della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità per stabilire i nuovi colori delle regioni per la prossima settimana. La nuova ordinanza del ministro Speranza, che definirà gli eventuali cambiamenti di colore, sarà firmata nella serata di oggi. Lievi miglioramenti che si spera facciano passare in arancione In mattinata sarà reso noto il report sul nuovo monitoraggio dell’emergenza Covid in Italia e nelle singole Regioni: su questi dati si baserà la decisione di eventuali cambiamenti di colore. Indiscrezioni molto contrastanti e davvero poche certezze per la Puglia, che spera in un passaggio dalla zona rossa ad arancione già dalla prossima settimana. Nell’ultima analisi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Anche, come ogni venerdì da qualche mese a questa parte, si terrà la riunioneCabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità per stabilire i nuovi colori delle regioni per la prossima settimana. La nuova ordinanza del ministro Speranza, che definirà gli eventuali cambiamenti di, sarà firmata nella serata di. Lievi miglioramenti che si spera facciano passare in arancione In mattinata sarà reso noto il report sulmonitoraggio dell’emergenza Covid in Italia e nelle singole Regioni: su questi dati si baserà la decisione di eventuali cambiamenti di. Indiscrezioni molto contrastanti e davvero poche certezze per la, che spera in un passaggio dalla zona rossa ad arancione già dalla prossima settimana. Nell’ultima analisi ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia oggi Coronavirus Puglia, dati del giorno 16 aprile 2021 Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 870.638 (dato aggiornato alle ore 16 del 15 aprile 2021). Aperta da oggi, venerdì 16 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei ...

Covid Italia oggi, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile Le news su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Toscana, Sicilia e Veneto, Lazio e Puglia, Piemonte e Campania Il bollettino delle regioni sul Covid in Italia oggi, 16 aprile, con i dati della ...

A Taranto il “Festival della Cultura del Mediterraneo” Protocollo tra MArTA, CIHEAM e Fondazione Isola che non c'è A Taranto il “Festival della Cultura del Mediterraneo” L’impegno di Al Bano e il protocollo tra MArTA, CIHEAM e Fondazione “Isola che non c’è” “Quell’idea del “Festival della Cultura del Mediterraneo” ...

"Il nostro lavoro non è un gioco”: anche a Noci la “protesta bianca” di parrucchieri ed estetisti NOCI – Anche a Noci, come nel resto della Puglia, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dello scorso 15 aprile, parrucchieri ed estetisti hanno aderito alla “protesta bianca” contro le chiusure del settore be ...

