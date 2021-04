Puglia ancora zona rossa Ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 16 aprile 2021) In base ai dati della cabina di regia l’Ordinanza del ministro della Salute prevede il passaggio della Campania in zona arancione da lunedì 19 aprile. Resta confermata in arancione la Toscana, le autorità regionali hanno spiegato che alcune zone provinciali attualmente in area rossa saranno in arancione da domani. Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta in zona rossa. L'articolo Puglia ancora zona rossa <small class="subtitle">Ordinanza del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 aprile 2021) In base ai daticabina di regia l’delprevede il passaggioCampania inarancione da lunedì 19 aprile. Resta confermata in arancione la Toscana, le autorità regionali hanno spiegato che alcune zone provinciali attualmente in areasaranno in arancione da domani., Sardegna e Valle d’Aosta in. L'articolo del proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Puglia ancora Covid - 19, dal 26 aprile bar e ristoranti aperti in zona gialla anche di sera solo all'aperto In questi territori si registra ancora un tasso troppo alto di contagio, specialmente in Puglia, dove si contano quasi 2.000 infezioni al giorno . Mentre ricominciano le riaperture il Premier Draghi ...

Che tempo farà nel weekend? E così, le previsioni meteo per il fine settimana, annunciano ancora freddo e pioggia in gran parte ... A Sud la giornata trascorrerà con un cielo coperto con piovaschi su Puglia e Basilicata , sul ...

Zona arancione Campania, zona rossa Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Rt nazionale cala a 0,85 La zona rossa solo per tre Regioni, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con la Campania che va verso la zona arancione, colore (e restrizioni) confermate anche per le altre Regioni. Dovrebbe ...

Calabria ancora in zona arancione, ma restano le criticità La Calabria resta arancione, ma rimane l'unica regione ad alto rischio. Soglia critica dei posti letto superata in area medica non nelle intensive ...

