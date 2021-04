Pubblico negli stadi, c’è il via libera del governo: dall’1 maggio sì al ritorno dei tifosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa annuncia che dal primo maggio i tifosi potranno tornare negli stadi Buone notizie per tutti gli appassionati di sport. Oggi, in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa annuncia che dal primopotranno tornareBuone notizie per tutti gli appassionati di sport. Oggi, in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

FBiasin : +++ #SERIEA, Dal primo maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla +++ ???????? - Agenzia_Ansa : 'Se è possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio deve essere possibile anche per un concert… - MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: pubblico negli stadi? Stesse regole di calcio anche per concerti. Comunicato stampa:… - denis_toro : RT @Corriere: Pubblico negli stadi: sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni «gialle» - LaraMarsiglia : RT @AntonioCorsa: ++ Serie A, dal primo maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla. ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblico negli Pubblico negli stadi: sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni "gialle" Da maggio tornerà il pubblico negli stadi , anche se in numero limitato. Secondo quanto apprende l'Agenzia Italpress , dall'1 maggio nelle regioni "gialle" sarà consentita la presenza di pubblico negli impianti sportivi, ...

Da maggio pubblico negli stadi, ma solo in 'zona gialla' Da maggio tornera' il pubblico negli stadi, anche se in numero limitato. Dal 1° maggio nelle regioni 'gialle' sara' consentita la presenza di pubblico negli impianti sportivi, per gli eventi di livello agonistico e ...

Dal 26 aprile torna il calcetto e da maggio fino mille spettatori negli stadi Riparte lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi . Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si ...

Pubblico negli stadi in zona gialla: fino a mille spettatori da maggio In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per ...

