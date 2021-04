Psg, Pochettino blinda Mbappè: «Il club farà ogni sforzo» (Di venerdì 16 aprile 2021) Pochettino blinda Kylian Mbappè: ecco le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint Germain sull’attaccante e sul suo futuro Mauricio Pochettino blinda Kylian Mbappè ai microfoni de El Larguero. «Io e Mbappé abbiamo un ottimo rapporto, al momento sono ottimista e lotterò con tutte le mie forze per farlo restare. Penso che Mbappé giocherà a Parigi il prossimo anno e che il club farà ogni sforzo. La priorità è che entrambi i giocatori continuino. Non pensiamo a un altro piano senza questi giocatori in futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021)Kylian: ecco le dichiarazioni del tecnico del Paris Saint Germain sull’attaccante e sul suo futuro MauricioKylianai microfoni de El Larguero. «Io e Mbappé abbiamo un ottimo rapporto, al momento sono ottimista e lotterò con tutte le mie forze per farlo restare. Penso che Mbappé giocherà a Parigi il prossimo anno e che il. La priorità è che entrambi i giocatori continuino. Non pensiamo a un altro piano senza questi giocatori in futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Psg Pochettino Protagonista in Champions, può partire: l'Inter fiuta l'affare ... sia sotto la gestione Tuchel che oggi in quella Pochettino : quasi sempre titolare in campionato, ... Eppure il Psg finora non s'è mosso per il riscatto , il che ha portato l'Inter a interessarsi al ...

Psg, Pochettino: 'Neymar e Mbappé? Faremo di tutto per tenerli' Il tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, prova a fare chiarezza e rassicurare i propri tifosi parlando ai microfoni di Cadena Ser : "Il club sta facendo tutto il possibile per tenerli. La priorità è ...

PSG, futuro Neymar e Mbappe: le parole di Pochettino Nonostante la qualificazione alle semifinali di Champions League, in casa PSG la preoccupazione rimane. A breve i parigini potrebbero perdere sia Mbappé che Neymar visto che i contratti di entrambi sc ...

Ligue 1, questa sera prove di fuga per il Lille Prove di fuga questa sera per il Lille che affronta il Montpellier con l'obiettivo di portarsi a +6 sul PSG e allungare su Monaco e Lione.

