Provincia di Benevento, altri tre dipendenti di largo Carducci positivi al covid (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di oggi si è appreso del tampone positivo al covid 19 per tre dipendenti della Provincia di Benevento che, nei giorni precedenti, erano stati a diretto contatto con il collega risultato positivo il 15 aprile scorso e che, per tale ragione, si erano sottoposti allo screening, come consigliato dal Datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese. Tutti e quattro i dipendenti risultati positivi prestano servizio presso la struttura dell’Ente in largo Carducci in città. A seguito di questa notizia, il Datore di lavoro ha disposto immediatamente una seconda sanificazione per tutto l’edificio, replicando l’analogo intervento effettuato nel pomeriggio di giovedì. Il Datore di Lavoro, inoltre, sentito il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di oggi si è appreso del tampone positivo al19 per tredelladiche, nei giorni precedenti, erano stati a diretto contatto con il collega risultato positivo il 15 aprile scorso e che, per tale ragione, si erano sottoposti allo screening, come consigliato dal Datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese. Tutti e quattro irisultatiprestano servizio presso la struttura dell’Ente inin città. A seguito di questa notizia, il Datore di lavoro ha disposto immediatamente una seconda sanificazione per tutto l’edificio, replicando l’analogo intervento effettuato nel pomeriggio di giovedì. Il Datore di Lavoro, inoltre, sentito il ...

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Benevento 16 aprile 2021, il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia: 15.943 contagiati, 429 morti e 18.779 guariti. La zona gialla in Italia dal ... ... la provincia di Avellino con 124 casi su 889 tamponi e la provincia di Benevento con 105 casi su 939 tamponi. Il bollettino sul coronavirus in Liguria e Sicilia Sono altri 7 i nuovi decessi di ...

Campania, 1994 contagi e 31 morti. Sintomatici al 37%. Napoli in testa ... la provincia di Avellino con 124 casi su 889 tamponi e la provincia di Benevento con 105 casi su 939 tamponi. Caos al centro vaccinale Mostra: forse colpa di un "bug" "Delirio al centro vaccinale ...

Emergenza Covid e diabete, l’AsDIM al fianco dei cittadini – VIDEO Benevento – “Un diabetico che ha bisogno di cure e di controlli cadenzali sta vivendo questo periodo, anche dal punto di vista psicologico, molto male”. A parlare è Annio Rossi, presidente dell’Associ ...

Virus – 3 decessi al San Pio di Benevento e 106 nuovi contagi nelle 24 ore. I dati regionali e nazionali Le notizie di oggi 16 aprile sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale comunica 106 nuovi positivi nella provincia di Benevento per un totale di 10.259 contagiati da ...

