Prove libere Gp Emilia-Romagna: analisi del passo gara Ferrari

Le Prove libere del Gp dell'Emilia-Romagna, hanno vista protagonista la Ferrari. La vettura italiana, ha stupito tutti per il suo passo gara durante la seconda sessione di Prove libere.

PL2 Gp Emilia-Romagna: comanda Bottas ma la Ferrari c'è

Prove libere Gp Emilia-Romagna: il passo gara Ferrari è competitivo?

La giornata del venerdì può definirsi ottima per la scuderia del cavallino rampante. Nonostante l'uscita di pista che ha visto protagonista Leclerc nelle PL2, la scuderia ha ottenuto ottimi risultati. Nella seconda sessione di libere, ...

