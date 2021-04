Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 16 aprile 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021)e streaming, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera,16, alle ore 21,15 su La7 per la 26esimadi questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi16? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Il programma di Diego Bianchi ospiterà Maria ...

Advertising

welikeduel : Francesca Mannocchi e il suo racconto della Libia, dal mare alle fosse comuni di Tarhuna #propagandalive… - welikeduel : #LeggeZan e fake news: l'intervento di Simone Alliva, ospite di #propagandalive @SimoneAlliva - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Antonella Attili, Andrea Pennacchi, Francesca Mannocchi, Nancy Porsia, Simone Alliva, Memo… - lastolfino : RT @brighel8: Esiste una alta probabilità che chi ha come wallpaper il proprio tweet riportato da 'Propaganda Live' sia un emerito coglione… - theciosaz : Titolo di studio: screenshot a Propaganda live -

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda live

They, We Sleep Per scoprire l'opera di Carpenter, può essere utile fare prima un ripasso ... Un luogo letteralmente invaso dai mass media e dallapolitica , coi loro insistenti, ......45 - Mattino Cinque La 7 07:00 - Omnibus News 08:00 - Omnibus Dibattito 11.00 - L'aria che tira 14:15 - Tagadà - Tutto quanto fa politica 20:35 - Otto e mezzo 21:15 -01:00 - Otto e ...Guida Tv 16 aprile: Canzone segreta, Gomorra new edition, Felicissima Sera, Propaganda Live. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa e ricca di ospiti quella di Propaganda Live , in programma questa sera in tv (16 aprile ...