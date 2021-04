Probabili formazioni Cagliari-Parma: trentunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Parma, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di sabato 17 aprile nella cornice della Sardegna Arena. Ultima spiaggia o quasi per le due squadre che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola. Cagliari – Out Cragno, Ceppitelli, Deiola, Rog, Tramoni, Sottil. Pavoletti e Joao Pedro pronti ad agire sul fronte d’attacco nel 3-5-2 di Semplici. Parma – Man, Pellè e Gervinho nel tridente, in attesa di recuperare Mihaila. Out ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di sabato 17 aprile nella cornice della Sardegna Arena. Ultima spiaggia o quasi per le due squadre che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Out Cragno, Ceppitelli, Deiola, Rog, Tramoni, Sottil. Pavoletti e Joao Pedro pronti ad agire sul fronte d’attacco nel 3-5-2 di Semplici.– Man, Pellè e Gervinho nel tridente, in attesa di recuperare Mihaila. Out ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Calciomercato, Scamacca apre al Milan: 'Fare il vice di un campione a 38 anni? Sì' Serie A Milan - Genoa: probabili formazioni e statistiche 3 ORE FA 'Mi danno di qua e di là? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita: vedo soltanto cose ...

Torino - Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Le probabili formazioni di Torino - Roma TORINO (3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola ROMA (3 -...

Probabili formazioni Bologna-Spezia: aggiornamenti Per Mihajlovic fuori Hickey, Tomiyasu, Medel, Santander mentre Italiano deve rinunciare a Ramos, Mattiello, Dell'Orco ...

Ligue 1, Lille-Montpellier: probabili formazioni e statistiche Le probabili formazioni e le statistiche del match valido per la 33ma giornata di Ligue 1 tra Lille e Montpellier. Fischio d'inizio ore 21 ...

