Probabili formazioni Atalanta-Juventus: trentunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Juventus, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di domenica 18 aprile nella cornice del Gewiss Stadium. Scontro diretto in piena regola per la corsa Champions con i bergamaschi che vogliono la qualificazione in Champions League per il terzo anno consecutivo e i bianconeri che vogliono salvare la stagione perlomeno con il secondo posto. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Atalanta – Gasperini passa al 4-2-3-1 con Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle di Zapata. Hateboer e Pessina gli unici indisponibili. Romero invece squalificato. Juventus – Out Bonucci e ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di domenica 18 aprile nella cornice del Gewiss Stadium. Scontro diretto in piena regola per la corsa Champions con i bergamaschi che vogliono la qualificazione in Champions League per il terzo anno consecutivo e i bianconeri che vogliono salvare la stagione perlomeno con il secondo posto. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Gasperini passa al 4-2-3-1 con Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle di Zapata. Hateboer e Pessina gli unici indisponibili. Romero invece squalificato.– Out Bonucci e ...

Advertising

infoitsport : Milan-Genoa: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | #Occhiuzzi ripropone #Corsi, #DAngelo è squalificato e senza #DeVitis e #Vido. Le probabili for… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan-Genoa: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - mrandroid02 : Probabili formazioni Lazio-Benevento: aggiornamenti - Fantacalcio : Milan-Genoa: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV -