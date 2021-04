Principe Filippo, solo un italiano tra le 30 persone ammesse ai funerali. E non è famoso (Di venerdì 16 aprile 2021) Si terranno in forma strettamente privata sabato 17 aprile i funerali del Principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta, morto a 99 anni. Soprattutto per le normative anti Covid 19, saranno davvero poche le persone che daranno l’ultimo saluto all’uomo che ha vissuto 73 anni al fianco di Sua Maestà. Si tratta di una lista ristretta di 30 persone, adeguatamente vagliata dalla sovrana, che potrà partecipare alle esequie. Colpisce il fatto che William e Harry ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest’ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa. Tra di loro ci sarà il cugino Philip. E questo sarebbe il risultato di una riflessione fatta dalla regina. Il portavoce di Buckingham Palace ha così reso noto il risultato di una riflessione da parte ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Si terranno in forma strettamente privata sabato 17 aprile ideldi Edimburgo, marito della regina Elisabetta, morto a 99 anni. Soprattutto per le normative anti Covid 19, saranno davvero poche leche daranno l’ultimo saluto all’uomo che ha vissuto 73 anni al fianco di Sua Maestà. Si tratta di una lista ristretta di 30, adeguatamente vagliata dalla sovrana, che potrà partecipare alle esequie. Colpisce il fatto che William e Harry ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest’ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa. Tra di loro ci sarà il cugino Philip. E questo sarebbe il risultato di una riflessione fatta dalla regina. Il portavoce di Buckingham Palace ha così reso noto il risultato di una riflessione da parte ...

