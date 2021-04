Principe Filippo: chi sono gli esclusi e i presenti al suo funerale (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo in 30 saranno autorizzati a partecipare alle esequie del Principe Filippo. Ecco chi sono i presenti e gli esclusi. Getty ImagesBuckingham Palace ha annunciato l’elenco ufficiale dei 30 “eletti” che parteciperanno ai funerali del Principe Filippo, morto il 9 aprile all’età di 99 anni. Una decisione non facile ma a cui la Regina non si è potuta sottrarre per via delle restrizioni Covid-19. Leggi anche -> Denise Pipitone e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Funerali Principe Filippo: gli esclusi e i partecipanti Il funerale del Duca di Edimburgo si celebrerà in forma ristrettissima per via delle disposizioni governative britanniche messe in campo per ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo in 30 saranno autorizzati a partecipare alle esequie del. Ecco chie gli. Getty ImagesBuckingham Palace ha annunciato l’elenco ufficiale dei 30 “eletti” che parteciperanno ai funerali del, morto il 9 aprile all’età di 99 anni. Una decisione non facile ma a cui la Regina non si è potuta sottrarre per via delle restrizioni Covid-19. Leggi anche -> Denise Pipitone e Mauro Romano: cosa hanno in comune i 2 bambini scomparsi Funerali: glie i partecipanti Ildel Duca di Edimburgo si celebrerà in forma ristrettissima per via delle disposizioni governative britanniche messe in campo per ...

Harry è arrivato a Londra domenica, ma rivedrà William solo in occasione del funerale e durante la processione dietro la bara deldal castello fino alla cappella di San Giorgio ...... non si trovino fianco a fianco, nella processione funebre dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio, dove domani si svolgeranno i funerali del. I fratelli, divisi dalla '...Il principe Harry non vedeva il nonno da oltre un anno, e ora che lui è morto il rimpianto sarebbe grande. Negli ultimi tempi non sempre si erano capiti, ma Filippo per il suo nipote più ribelle ha se ...Una frattura quasi insanabile quella dei due fratelli che un tempo, non troppo lontano, erano uno al fianco all’altro, a sorreggersi nei momenti più difficili, e a rallegrarsi in quelli più spensierat ...