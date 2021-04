Advertising

TMit_news : Una doppietta, l'ennesima stagione, per trascinare la Lazio in finale di Coppa Italia Primavera ??????. Raúl Moro si c… - sportli26181512 : Primavera, Coppa Italia: a Parma la finale Fiorentina-Lazio : Lo Stadio Tardini ospiterà il match che assegna il ti… - CinqueNews : Coppa Italia Primavera: la finale Fiorentina-Lazio 28 aprile a Parma - FiorentinaUno : ACF PRIMAVERA, Decisa data ed orario della finale di Coppa Italia, si gioca al Tardini - - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Finale #CoppaItaliaPrimavera: ecco la data della gara tra #Fiorentina e #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Coppa

L'Ennio Tardini sarà la casa della finale dellaItaliatra Fiorentina e Lazio . A comunicarlo è stata la Lega Serie A , dando a tutti appuntamento alle 18 del 28 aprile . Nel cuore di Parma vedremo la Lazio, trascinata da Raul Moro ...Dopo aver compiuto la trafila nel settore giovanile del Crotone (43 presenze intra il ... totalizzando 39 presenze in campionato e due inItalia di categoria in un anno e mezzo. Poi ...Un mese e cambia tutto. Appena poco più di 30 giorni fa la Fiorentina Primavera di mister Aquilani pareggiava in casa contro il Sassuolo 1-1. Due rigori sbagliati dai viola, un punto solo e tanto ramm ...La Finale di Coppa Italia Primavera vedrà sfidarsi Fiorentina e Lazio. Sono stati decisi data e orario: si giocherà il prossimo 28 aprile alle ore 18.00 presso lo stadio Tardini ...