Prima dose | l’Italia supera quota 10 milioni

graziano_delrio : Inizia una fase nuova: 50 mln vaccini disponibili entro giugno, 76 % over 80 ha già avuto prima dose, entro giugno… - TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - GPippo : Fatto il vaccino #Astrazeneca prima dose: stanotte sono andato in bagno senza dover accendere la luce e il mio vecc… - inheartoflouis : nonno domani ha la prima dose di vaccino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Prima dose

Sono 4.234.230 le persone che in Italia sono state vaccinate cone seconda. Al 14 aprile, il 16,2% della popolazione ha ottenuto lainiezione, mentre il 6,9% ha completato la vaccinazione. Entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una ...BERLINO - Mercoledì scorso sono state vaccinate in Germania 738501 persone, un record giornaliero che ha portato il totale dei tedeschi che ha già ricevuto unaa oltre 15 milioni, pari al 18% della popolazione. 5,5 milioni hanno già avuto anche una secondadei tre vaccini in uso, BionTech - Pfizer, Moderna e Astra Zeneca. La campagna di ...Solo così prima dell'estate avremo messo in sicurezza la maggior parte ... tenendo conto della disponibilità delle dosi vaccinali, e limitando per quanto possibile i disagi". È stato il commissario ...Ancora prenotazioni bloccate nel Viterbese. Per il secondo giorno consecutivo, le agende vaccinali restano chiuse in tutti i centri della provincia. Stando alle consegne avvenute a livello nazionale..