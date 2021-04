Prima dose | l’Italia supera quota 10 milioni Meno della metà gli immunizzati

(Di venerdì 16 aprile 2021) La ministra francese dell’industria: «Probabile che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini AstraZeneca». De Luca: «dorme in piedi su Sputnik»

A questo si somma l'aumento delle dosi di vaccino somministrato con oltre 14 milioni di dosi e oltre l'80% delle persone over 80 che hanno ricevuto lae dalla prossima settimana un livello ...Il 76,09% degli ultraottantenni in Italia ha ricevuto almeno ladel vaccino, ovvero 3.451.064 persone. E' quanto si evince dall'ultimo report settimanale sui vaccini. Ad aver fatto il richiamo è anche il 45,19% della stessa categoria di età. Nella ...BARI - Il centro vaccinale del Policlinico di Bari ha preso in carico la vaccinazione dei malati rari che sono già in cura presso le proprie unità operative e in quattro giorni vaccinerà circa settemi ...Si viaggia a 290mila iniezioni giornaliere. Coperti oltre i due terzi degli ospiti delle Rsa e del personale sanitario. Distribuzione, attacco di De Luca: "Delinquenza politica" ...