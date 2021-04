“Prima di continuare…”. È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in lacrime. Il ricordo dell’amata collega: “Se n’è andata per colpa del Covid” (Di venerdì 16 aprile 2021) Una grande empatia quella che riesce a trasmettere Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, che nella puntata del 15 aprile 2021, ha aperto la trasmissione ricordando la suggeritrice Carmela, dipendente Rai, morta giovanissima a causa del Covid-19: “Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla”. La donna lascia marito, Fabrizio anche lui dipendente Rai, e figli. La padrona di casa ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una “gobbista” in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso. Era forte la commozione nella puntata odierna di “È sempre mezzogiorno”.



Poi ha detto: “Prima di continuare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Una grande empatia quella che riesce a trasmettere, la conduttrice di È, che nella puntata del 15 aprile 2021, ha aperto la trasmissione ricordando la suggeritrice Carmela, dipendente Rai, morta giovanissima a causa del-19: “Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla”. La donna lascia marito, Fabrizio anche lui dipendente Rai, e figli. La padrona di casa ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una “gobbista” in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso. Era forte la commozione nella puntata odierna di “È”.Poi ha detto: “di continuare la ...

Advertising

franco04329368 : RT @MartinKeufaver: @MatteoBandit2 @FelipeKarmelo la mia tesi (non so se Felipe intenda questo) è che gli effetti collaterali dei vaccini s… - rosikone : RT @MartinKeufaver: @MatteoBandit2 @FelipeKarmelo la mia tesi (non so se Felipe intenda questo) è che gli effetti collaterali dei vaccini s… - ste2899 : @sportmediaset cosa spoilerate aew ( intendo il video su Mike Tyson) un giorno prima della prima messa in onda in I… - dansedanslanuit : RT @giubileif: Ho trovato il libro del ministro Speranza “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute” ritirato dal co… - EmilianoSilv74 : RT @giubileif: Ho trovato il libro del ministro Speranza “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute” ritirato dal co… -