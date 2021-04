Presidente ISTAT ammette | In Italia i morti di cancro vengono registrati come morti Covid

Advertising

poscide : RT @cris_cersei: Salvini finalmente sta mettendo il dito nella piaga: la classificazione dei decessi. ?? 'Uno con 4 malattie gravi e pochi… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: Ed ecco che ?@BrunoVespa? ci mette subito una pezza ((di??)come REGIME vuole??..le risposte del Presidente dell’Istat a ?@matt… - augusto__65 : RT @cris_cersei: Salvini finalmente sta mettendo il dito nella piaga: la classificazione dei decessi. ?? 'Uno con 4 malattie gravi e pochi… - fracchio_2 : RT @VitoGulli: Ed ecco che ?@BrunoVespa? ci mette subito una pezza ((di??)come REGIME vuole??..le risposte del Presidente dell’Istat a ?@matt… - Erosenn67299186 : RT @VitoGulli: Ed ecco che ?@BrunoVespa? ci mette subito una pezza ((di??)come REGIME vuole??..le risposte del Presidente dell’Istat a ?@matt… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente ISTAT

Da ultimo, e per la prima volta, adel Cnr è stata nominata una donna. Al di là dell'... Uno studio del Dipartimento delle Politiche per la famiglia, insieme cone Università Ca' ...Secondo gli ultimi dati dell', è stato registrato un aumento annuo dell'inflazione dello 0,8% ... passati da +0,1% a +0,7%" ha affermato Massimiliano Dona ,dell'Unione Nazionale ...Trieste, 15 apr - "L'approvazione del riparto da 700 milioni di euro per i Comuni montani appartenenti ai comprensori sciistici, deciso oggi dalla Conferenza delle Regioni, ...La conoscenza delle semplici manovre di disostruzione delle vie aeree è fondamentale per prevenire le morti accidentali dei bambini in età pediatrica a causa dell’inalazione di corpi estranei: secondo ...