Premier: 2-2 tra Everton e Tottenham, alla doppietta di Sigurdsson risponde quella di Kane (Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipo della 31a giornata in Premier League, a Goodison Park si sfidano Everton e Tottenham, Ancelotti e Mourinho. Finisce 2-2 con un bell’abbraccio tra i due tecnici, alla doppietta di Sigurdsson risponde quella di Harry Kane: un punto a testa che muove poco la classifica, Spurs settimi a quota 50, segue l’Everton in ottava piazza a 49. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipo della 31a giornata inLeague, a Goodison Park si sfidano, Ancelotti e Mourinho. Finisce 2-2 con un bell’abbraccio tra i due tecnici,didi Harry: un punto a testa che muove poco la classifica, Spurs settimi a quota 50, segue l’in ottava piazza a 49. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ancelotti vs Mourinho show: Everton-Tottenham finisce 2-2 La 32ª giornata di Premier League comincia col botto, con la sfida tra Everton e Tottenham . Due squadre in corsa per la qualificazione alle coppe europee, allenate da due santoni della panchina come ...

