PPG Industries vola a Wall Street dopo trimestrale migliore delle attese

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo Ppg, che si attesta a 171, con un aumento dell’11,06%. La società statunitense attiva nel settore chimico e vetrario risulta ladell’S&P 500. Il titolo è spinto da unadel previsto. PPGha registrato un utile di 1,88 dollari per azione, battendo il consensus che era per 1,58 dollari per azione e risultando ben superiore agli 1,19 dollari per azione di un anno fa. I ricavi sono stati di 3,88 miliardi di dollari per il trimestre terminato a marzo 2021, in crescita rispetto ai 3,38 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Operativamente lesono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 173,5 e successiva a quota 179,2. Supporto a 167,7.