Porto di Gioia Tauro | Morelli | “Primo scalo per arrivi da Cina e India”

(Di venerdì 16 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Il gateway ferroviario del porto di Gioia Tauro è il tema sul quale mi sento di poter parlare serenamente. In una interrogazione parlamentare è stato sollecitato il governo ad un impegno ed attenzione per questa opera”. Così il viceministro alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Morelli, in visita oggi al porto di Gioia Tauro che ha aggiunto: “Se si vuole fare un ragionamento serio su questo porto e se si vuole fare sviluppare, non solo per il bene di questo territorio, ma per metterlo a disposizione dell’Italia e dell’Europa, il collegamento ferroviario è fondamentale”.

'Il Porto di Gioia Tauro è già nel Recovery fund. È una notizia che il ministro Giovannini mi ha dato di persona nei giorni scorsi, quando sono stato a Roma per parlare di uno scalo che ritengo l'opera ... Invito tutti a guardare a questa arteria come un'opera fondamentale per la rete infrastrutturale che collega il Porto di Gioia Tauro e l'aeroporto di Reggio Calabria. Sono tutte opere fondamentali ...