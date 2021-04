Portimao, Marquez sorride: 'Cara Honda, sono ancora veloce' (Di venerdì 16 aprile 2021) sorridente, leggermente stanco - per sua ammissione - ma non troppo, Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di Prove Libere a Portimao, tappa che segna il suo rientro in MotoGP a nove mesi dall'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021)nte, leggermente stanco - per sua ammissione - ma non troppo, Marcha chiuso la prima giornata di Prove Libere a, tappa che segna il suo rientro in MotoGP a nove mesi dall'...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Portimao. Il dottor Charte: 'Marquez si sente forte, è al 95% della forma' #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportli26181512 : Marquez 6° nelle Libere di Portimao: 'Più veloce del previsto, braccio ok': Il marziano è tornato: 6° posto nelle L… - Gazzetta_it : #MotoGP a #Portimao, le parole di Marc #Marquez: “Non mi pongo limiti né obiettivi' @MotoGP @marcmarquez93… - OA_Sport : #MOTOGP Fabio Quartararo può sorridere al termine del primo giorno di prove libere a #Portimao: ottimo feeling con… -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Marquez Marquez 6° nelle Libere di Portimao: "Più veloce del previsto, braccio ok" Bagnaia, il migliore delle Libere del venerdì di Portimao, lo aveva previsto: 'Marquez spaccherà tutto'. A spaccare prendendosi il primo posto nella tabella dei tempi è stato in realtà Pecco in 1:39.866, ma l'otto volte campione del mondo spagnolo ...

Portimao, Marquez sorride: 'Cara Honda, sono ancora veloce' Sorridente, leggermente stanco - per sua ammissione - ma non troppo, Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di Prove Libere a Portimao, tappa che segna il suo rientro in MotoGP a nove mesi dall'infortunio di Jerez del luglio 2020 . 'Mi sono sentito subito bene sulla moto, ...

MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi sento forte e ho un ottimo feeling con la Yamaha a Portimao. Marquez mi ha sorpreso” Il francese Fabio Quartararo ha concluso in seconda posizione questa prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato dell'Autódromo Interna ...

MotoGP, Pol Espargarò: "Se Marquez è veloce, per me è solamente positivo" MotoGP: "Marc conosce bene la Honda e potrà indicare una direzione chiara da seguire. Non riesco a fare un giro perfetto quando spingo, commetto troppi errori" ...

Bagnaia, il migliore delle Libere del venerdì di, lo aveva previsto: 'spaccherà tutto'. A spaccare prendendosi il primo posto nella tabella dei tempi è stato in realtà Pecco in 1:39.866, ma l'otto volte campione del mondo spagnolo ...Sorridente, leggermente stanco - per sua ammissione - ma non troppo, Marcha chiuso la prima giornata di Prove Libere a, tappa che segna il suo rientro in MotoGP a nove mesi dall'infortunio di Jerez del luglio 2020 . 'Mi sono sentito subito bene sulla moto, ...Il francese Fabio Quartararo ha concluso in seconda posizione questa prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato dell'Autódromo Interna ...MotoGP: "Marc conosce bene la Honda e potrà indicare una direzione chiara da seguire. Non riesco a fare un giro perfetto quando spingo, commetto troppi errori" ...