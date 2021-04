Portimao FP2 | fulmine Bagnaia Marquez resta al top | sesto Rossi 16°

Advertising

infoitsport : MotoGP, Bagnaia è il più veloce sul giro secco nelle FP2 a Portimao! Molto bene Marc Marquez, 6° - faster1gr1 : RT @Eurosport_IT: Pecco #Bagnaia ha il miglior tempo ma occhi puntati anche su #Marquez che ha il 6° tempo! ???? #PortugueseGP https://t.c… - Eurosport_IT : Pecco #Bagnaia ha il miglior tempo ma occhi puntati anche su #Marquez che ha il 6° tempo! ???? #PortugueseGP - nonsolofari : - FTraiettoria : MotoGP, Portogallo: a Portimao è Bagnaia il più veloce nelle FP2 -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao FP2

Francesco Bagnaia splende sotto un cielo plumbeo nella seconda sessione di Libere del GP di Portogallo sulla pista di. L'italiano della Ducati segna il miglior tempo, precedendo Fabio Quartararo e le Suzuki di Mir e Rins, in una sessione in cui c'è la conferma di Marc Marquez: lo spagnolo della Honda dopo l'...Tante offerte ti aspettano! MotoGp Prove Libere 2- GP Portogallo - I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:39.866 2 20 Fabio Quartararo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 La giornata della Moto2 si conclude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie e b ...Il pilota Ducati è riuscito a chiudere il secondo turno con un tempo pazzesco, sotto l'1:40. Nessuno lo eguaglia, nonostante Quartararo e il duo Suzuki abbiano tentato in tutti i modi ...