Porsche 911 GT3: analisi sul nuovo motore (Di venerdì 16 aprile 2021) La supercar tedesca si è aggiornata di recente rinnovandosi sotto diversi aspetti. In questo video facciamo un focus tecnico sul nuovo motore, il 6 cilindri boxer da 3996 cc che con la 992 standard ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) La supercar tedesca si è aggiornata di recente rinnovandosi sotto diversi aspetti. In questo video facciamo un focus tecnico sul, il 6 cilindri boxer da 3996 cc che con la 992 standard ...

Advertising

Lorenzo_LoBa : #Porsche rinnova la #911GT3 per il 2021 Sospensioni anteriori derivate dalla 911 Rsr, motore sei cilindri aspirato… - CoenSmeets : RT @autoblog: BMW M8 Competition Cabrio vs Porsche 911 Turbo S Cabrio - Maybach75015 : RT @autoblog: BMW M8 Competition Cabrio vs Porsche 911 Turbo S Cabrio - ItzaPorsche : 1973 Porsche 911 E 2.4 Targa - GRPerf : CURRENT INVENTORY???? ?? ??2021 Audi RS6 Avant | 96 mi. | $164,995?? ??2018 Ford GT | 1,566 mi. | Inquire for pricin… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche 911 Porsche 911 GT3: analisi sul nuovo motore Un motore che per certi aspetti si avvicina molto a quello usato dalle GT3 Cup, le vetture da corsa di Porsche impegnate nei campionati monomarca. Le somiglianze sono a partire dal supporto motore, ...

Jennifer Lopez rompe con Alex Rodriguez: chi tiene l'anello milionario? Per il cinquantesimo compleanno di JLo Alex le ha regalato una Porsche 911 GTS rosso fiammante dal valore di 120mila euro. I due sono stati spesso paparazzati a bordo del potente bolide in passato. ...

Porsche 911 Safari: la sportiva Nuova Porsche 911 Safari: la Casa tedesca prepara una versione off road con assetto rialzato della sua sportiva. Le foto del prototipo nei test in pista ...

GTWC Europe | GPX Racing celebra la livrea Martini sulla sua Porsche, a 50 anni dalla vittoria a Le Mans Una livrea speciale Martini per la Porsche 911 GT3 R di GPX Racing per il GT World Challenge Europe. La squadra degli Emirati Arabi Uniti utilizzerà una colorazione utilizzata dall’iconica Porsche 917 ...

Un motore che per certi aspetti si avvicina molto a quello usato dalle GT3 Cup, le vetture da corsa diimpegnate nei campionati monomarca. Le somiglianze sono a partire dal supporto motore, ...Per il cinquantesimo compleanno di JLo Alex le ha regalato unaGTS rosso fiammante dal valore di 120mila euro. I due sono stati spesso paparazzati a bordo del potente bolide in passato. ...Nuova Porsche 911 Safari: la Casa tedesca prepara una versione off road con assetto rialzato della sua sportiva. Le foto del prototipo nei test in pista ...Una livrea speciale Martini per la Porsche 911 GT3 R di GPX Racing per il GT World Challenge Europe. La squadra degli Emirati Arabi Uniti utilizzerà una colorazione utilizzata dall’iconica Porsche 917 ...