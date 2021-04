Ponte Morandi, il controllore non aveva mai visto il ponte (Di venerdì 16 aprile 2021) Genova - L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi non lo aveva mai visto dal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di Aspi era indicata a rischio crollo per ritardate manutenzioni - quel funzionario a Genova non era mai stato. Lo riportano alcuni quotidiani ed è quanto emerge dalle intercettazioni. "Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte mi han detto: 'Fai l'analisi dei rischi catastrofali'. E io: ok". È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade, ne parla al telefono con il padre. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Genova - L'uomo cheil compito di classificare il rischio delnon lomaidal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di Aspi era indicata a rischio crollo per ritardate manutenzioni - quel funzionario a Genova non era mai stato. Lo riportano alcuni quotidiani ed è quanto emerge dalle intercettazioni. "Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questomi han detto: 'Fai l'analisi dei rischi catastrofali'. E io: ok". È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade, ne parla al telefono con il padre. leggi tutto

