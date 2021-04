Ponte Genova, il 'controllore' non aveva mai visto il Morandi (Di venerdì 16 aprile 2021) commenta Ponte di Genova, dal crollo al completamento del nuovo viadotto: la cronistoria per immagini - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Secondo quanto emerge dalle intercettazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) commentadi, dal crollo al completamento del nuovo viadotto: la cronistoria per immagini - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Secondo quanto emerge dalle intercettazioni ...

