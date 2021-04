Ponte Genova: controllore non aveva mai visto il Morandi (Di venerdì 16 aprile 2021) L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del Ponte Morandi non lo aveva mai visto dal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) L'uomo cheil compito di classificare il rischio delnon lomaidal vivo. E oltre a non avere ispezionato di persona l'infrastruttura - che dal 2013 nei documenti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova Ponte Genova: controllore non aveva mai visto il Morandi "Io non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte mi han detto: 'Fai l'analisi dei rischi catastrofali'. E io: ok". È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management ...

Ponte Genova: controllore non aveva mai visto il Morandi L'uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte Morandi non lo aveva mai visto dal vivo. (ANSA) ...

