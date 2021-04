Pomezia | tragico incidente | muore operaio travolto da una betoniera FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tragedia a, dove questa mattina pochi minuti dopo le 10:00 unche si stava occupando dei lavori di asfaltatura delle strade nel tratto di via La Marmora è incorso in un terribile. L’uomo, per cause ancora da chiarire, è statoda una. La ricostruzione dei fatti Da una prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto raccontato dai testimoni, un’auto sarebbe entrata nell’area in cui gli operai erano al lavoro. Lasi sarebbe spostata per far passare l’auto, senza accorgersi dell’e travolgendolo. L’uomo non è morto sul colpo: sono stati quindi chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e l’eliambulanza, oltre ai carabinieri della Compagnia di. L’uomo, che era in ...