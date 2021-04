PL2 Gp Emilia-Romagna | comanda Bottas ma la Ferrari c’è

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021) Le PL2 del Gp dell’si sono concluse da poco. Il pilota più veloce in pista è stato il finlandese della Mercedes Valtteri. Il pilota ha messo a segno il miglior tempo con gomma gialla in 1:15:551. Verstappen non dimentica il Bahrain: il pilota vuole chiarezza PL2 Gp: cosa è successo? La prima vettura a scendere in pista nelle prove libere due è stata la SF21 di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha iniziato la sua sessione con le gomme gialle per poi optare per le rosse. Il primo colpo di scena però ha visto protagonista Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull, è stato costretto a terminare con largo anticipo la sessione di libere. Al termine del suo giro veloce, la vettura dell’olandese ha riportato un guasto che ha impedito a SuperMax di continuare a ...