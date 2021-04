Piano riaperture maggio: cosa propongono le Regioni al Governo Draghi? (Di venerdì 16 aprile 2021) maggio sarà il mese delle (prime) riaperture? Il Governo Draghi sembra ormai essere deciso ad alleggerire le restrizioni attualmente in vigore, in particolare, per ristoranti e bar, palestre e piscine. In attesa dei dati del consueto monitoraggio sull’andamento dell’epidemia del venerdì, prosegue il confronto tra “aperturisti” e “rigoristi”. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori riaperture: la zona gialla torna dopo il 3 maggio (Prime) riaperture da maggio? All’interno del Governo Draghi c’è chi punta alla ripartenza delle attività più colpite nel contesto delle chiusure anti-contagio già da giorno 26 aprile. È la ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 aprile 2021)sarà il mese delle (prime)? Ilsembra ormai essere deciso ad alleggerire le restrizioni attualmente in vigore, in particolare, per ristoranti e bar, palestre e piscine. In attesa dei dati del consueto monitoraggio sull’andamento dell’epidemia del venerdì, prosegue il confronto tra “aperturisti” e “rigoristi”. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, laranza degli italiani sta con i ristoratori: la zona gialla torna dopo il 3(Prime)da? All’interno delc’è chi punta alla ripartenza delle attività più colpite nel contesto delle chiusure anti-contagio già da giorno 26 aprile. È la ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano riaperture Il piano delle Regioni: dalle palestre agli spostamenti, prove di ripartenza. Ecco il calendario I governatori hanno approvato ieri il loro piano per le riaperture di bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine e stabilimenti balneari. Le regole fissate dalle Regioni seguono sempre la stella polare del distanziamento, persino ...

Riaperture: a che ora oggi parla Draghi ...per oggi venerdì 16 aprile una cabina di regia che si occuperà della road map delle riaperture . ...delle restrizioni dopo che ieri le Regioni gli hanno recapitato una bozza con il loro piano per la ...

Dalle Regioni le linee guida: oggi la cabina di regia ROMA (16 aprile 2021) - Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le Regioni propongono le regole per fa ...

Decreto maggio: stop coprifuoco e sì agli spostamenti fra Regioni, partite a carte nei bar? Da maggio però arriveranno le vere riaperture anche se governo e Regioni dovranno trattare sulle regole per la ripartenza. Il ministro Franceschini ha chiesto al Cts di ampliare, in zona gialla, il nu ...

