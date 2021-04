Pellet contraffatto | quattro denunciati dalla Guardia di finanza

(Di venerdì 16 aprile 2021) Venduto online come prodotto da una nota azienda internazionale, ma in realtà di qualità più scadente

statodelsud : Torino, vendevano pellet contraffatto sui social: quattro denunce - Pino__Merola : Torino, vendevano pellet contraffatto sui social: quattro denunce - ilTorineseNews : Vendevano su Marketplace 25 tonnellate di pellet contraffatto: imprenditori denunciati - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torino, vendevano pellet contraffatto sui social: quattro denunce - Centotorri : #100torri CRONACA - Chivasso. Guardia di Finanza Torino, sequestrate 25 tonnellate di pellet contraffatto, denuncia… -

VENDEVANO ILONLINE In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato quattro soggetti, di cui due imprenditori, operanti nella provincia di Torino e Biella, i quali, attraverso ...... di cui due imprenditori, operanti nella provincia di Torino e Biella, i quali, ingannevolmente, attraverso il marketplace di un noto social network, pubblicizzavano e commercializzavano il...La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 25 tonnellate di pellet e denunciato quattro persone per il reato di contraffazione.La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato, nei giorni scorsi, oltre 25 tonnellate di pellet e denunciato all’Autorità giudiziaria quattro persone per il reato di contraffazione.