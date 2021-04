Peggiora la situazione, scuole chiuse di ogni ordine e grado: firmata l’ordinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) A comunicarlo, sui social, direttamente il sindaco Giovanni Cantalupo che spiega: “La decisione si è resa necessaria in quanto il dirigente scolastico mi ha comunicato l'elenco degli insegnanti, personale ata e alunni venuti a contatto con i casi positivi in data 7 aprile 2021. Pertanto, poichè la settimana prossima (precisamente il giorno 21 aprile) viene a scadere il termine di 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto, saranno effettuati numerosi tamponi ai predetti docenti, Ata e alunni, e quindi, ho ritenuto opportuno, in via precauzionale, sospendere le attività didattiche in presenza a tutti gli ordini di scuola del territorio comunale. Le lezioni proseguiranno normalmente in dad”. «Ho appena firmato ordinanza sindacale con la quale ho sospeso le attività didattiche in presenza a tutte le scuole del territorio comunale a far data dal giorno 19 aprile e ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 aprile 2021) A comunicarlo, sui social, direttamente il sindaco Giovanni Cantalupo che spiega: “La decisione si è resa necessaria in quanto il dirigente scolastico mi ha comunicato l'elenco degli insegnanti, personale ata e alunni venuti a contatto con i casi positivi in data 7 aprile 2021. Pertanto, poichè la settimana prossima (precisamente il giorno 21 aprile) viene a scadere il termine di 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto, saranno effettuati numerosi tamponi ai predetti docenti, Ata e alunni, e quindi, ho ritenuto opportuno, in via precauzionale, sospendere le attività didattiche in presenza a tutti gli ordini di scuola del territorio comunale. Le lezioni proseguiranno normalmente in dad”. «Ho appena firmato ordinanza sindacale con la quale ho sospeso le attività didattiche in presenza a tutte ledel territorio comunale a far data dal giorno 19 aprile e ...

Merkel difende i lockdown e il coprifuoco: 'Quadro molto grave, il Covid non perdona'. I contagi risalgono, i tedeschi si spostano troppo Peggiora anche la situazione nelle terapia intensive: 4.740 posti letto occupati da pazienti Covid (+61 in 24 ore), con 2.898 che rimangono ancora liberi, al netto della riserva di 10mila posti che ...

Peggiora anche la situazione nelle terapia intensive: 4.740 posti letto occupati da pazienti Covid (+61 in 24 ore), con 2.898 che rimangono ancora liberi, al netto della riserva di 10mila posti che ...